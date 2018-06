Usuarios se burlan de la hora del partido entre Francia y Australia

Parece que madrugar no le cayó en gracia a muchos usuarios de redes sociales, sin embargo, se han tomado con buen humor el horario del partido Francia vs. Australia, por el grupo C.

Yo ahorita viendo el Francia vs Australia pic.twitter.com/3iR4BRjH4t — 🇵🇹FORCA PORTUGAL 🇵🇹 (@RmdBale14) June 16, 2018

Y fue precisamente el sueño, el protagonista de los memes del primer juego del día, aunque algunos también hicieron alusión a lo aburrido que estuvo la primera parte, que terminó 0-0 en Arena Kazán.

Todos nosotros viendo el Francia-Australia a esta hora de la madrugada. pic.twitter.com/41KOCe1MWh — JOHN LENNON ARGENTINO (@Rhevolverr) June 16, 2018

Veo Francia – Australia de 7 a 9, duermo 30 minutos, desayuno, veo Argentina – Islandia, almuerzo, duermo 15 minutos más, veo a Perú a las 13, vuelvo a dormir un rato, veo Nigeria – Croacia, meriendo, duermo otro rato y llego a la noche fresco como una lechuga. pic.twitter.com/AdN2p42sko — Ian (@Ianicolasrg) June 16, 2018

