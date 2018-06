Griezmann confirma que seguirá en el Atlético con una frase que enamoró a sus aficionados

El delantero internacional francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, anunció este jueves que permanecerá en el club, en un video con aires de telerrealidad difundido en el canal privado Cero, de Movistar.

“He decidido quedarme”, dice el francés en el documental "La Decisión", de una media hora de duración, en el que insiste en su ambición de ganar un día la Liga de Campeones.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018