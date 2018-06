Rusia y Arabia Saudita levantarán el telón del Mundial

El Mundial 2018 arranca este jueves con un partido entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudí en el Grupo A, en el mismo escenario donde se disputará la final el 15 de julio.

El partido, programado para las 9:00 horas (de Guatemala) se verá precedido de una corta ceremonia de apertura en la que la estrella será el cantante británico Robbie Williams, una media hora antes del primer partido de los 64 de la competición.

No se puede decir que sea un duelo por todo lo alto, ya que Rusia y Arabia Saudí son las dos selecciones mundialistas con peor clasificación en el ranking FIFA, 70ª y 67ª respectivamente.

En el campo, Rusia, que lleva siete partidos seguidos sin victoria, debe imponerse para alejarse de la amenaza de una eliminación desde la fase de grupos.

