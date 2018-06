Robbie Williams actuará en la inauguración del Mundial de Rusia

El cantante británico Robbie Williams actuará en la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol, el jueves en Moscú, con lo que cumplirá "un sueño de infancia", afirmó este lunes.

El exintegrante del grupo Take That, gran aficionado al fútbol, está "muy contento e impaciente por volver a Rusia para esta actuación única".

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup – tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM

— Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018