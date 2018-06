Estefany Cruz logra el primer puesto en el Campeonato Nacional Abierto de México

Me encanta cuando mis amigos captan mi lado femenino ❤️Amo entrenar pero también amo los vestidos y sentirme cómoda conmigo misma 🇬🇹⭐️ 📸: @hi.ananie 👗: @hechizodelunallenagt #guatemala #perhapsyouneedalittleguatemala #love #triplejump #dress #tracknation #lovedresses #morena #chapina #fitness #fitnessgirl #photography #photographer #photooftheday #photoshoot

A post shared by E s t e f a n y C r u z 🍃 (@estefanycruz90) on May 17, 2018 at 9:21pm PDT