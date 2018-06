Prostitutas rusas estarán alejadas del Mundial, esta es la razón

Las sexoservidoras de Rusia se mantendrán alejadas del evento futbolístico para evitar la fuerte presión policial.

“La mayoría de los prostíbulos están cerrando, la policía advierte que aquellos que se mantengan abiertos lo harán por su cuenta y riesgo”, explicó a la AFP Irina Maslova, que dirige Serebriannaya Rosa, una asociación de defensa de los derechos de las prostitutas.

Al final, solo los prostíbulos con suficiente protección de la policía y las autoridades, a cambio de una parte de sus ganancias, podrán operar durante la Copa de Mundo que empieza el próximo jueves hasta el 15 de julio.

Celebradas como “las mejores del mundo” por el presidente ruso Vladimir Putin, eran muchas las prostitutas que recorrían las calles durante la década de 1990, marcada por la liberalización social y el empobrecimiento de una parte de la población tras la caída de la Unión Soviética.

También puedes leer: Fotos. Las 32 camisetas que usarán las selecciones en el Mundial Rusia 2018

Pero estos últimos años, las autoridades endurecieron el tono de manera progresiva, forzando a las trabajadoras del sexo a pasar a la clandestinidad. El sector también se vio golpeado por la crisis financiera de 2014, que se tradujo en una reducción de la demanda y de las tarifas.

#LiveItUp🎶🏆🇷🇺

Watch the video for the Official Song of the 2018 #WorldCup Russia! 🙌🎵

Let @NickyJamPR, Will Smith, @strefie and 🇧🇷@10Ronaldinho get you into the spirit of Russia 2018!

📺https://t.co/CDXrrrWbqq pic.twitter.com/EqvpUu0HmE

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 9, 2018