VIDEO. Inglaterra triunfa sobre Costa Rica previo al Mundial

La selección de Inglaterra derrotó este jueves a Costa Rica por 2-0 en un partido intensamente disputado en la ciudad de Leeds como preparación de los dos combinados para el Mundial de Rusia 2018.

Los ingleses abrieron el marcador al minuto 13 con un impresionante disparo de media distancia de Marcus Rashford, inalcanzable para el arquero costarricense Keylor Navas.

WOW! What a goal by @MarcusRashford ! 😮 #threelions pic.twitter.com/rjUzv2llMF

El 2-0 definitivo cayó al minutos 74 con un cabezazo de Danny Welbeck tras una rápida combinación en el área tica.

Here's the @DannyWelbeck goal that doubled our lead! 🎥#threelions pic.twitter.com/bEZ3i9WQcB

— England (@England) June 7, 2018