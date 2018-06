Estrella de la NBA comparte video del momento en que el volcán muestra su furia

El jugador de la NBA quedó impactado con la tragedia que ocurrió en Guatemala, y junto a su mensaje, compartió uno de los videos más terribles posterior a la erupción del volcán de Fuego.

Se trata del reconocido jugador español, Pau Gasol, que juega con la plantilla de los San Antonio Spurs de la NBA.

“Terribles imágenes producidas por el volcán de Fuego. El mundo entero está con vosotros Guatemala”, fue el mensaje que compartió el reconocido basquetbolista, adjuntando uno de los videos más impresionantes de la tragedia.

“Gracias por tenernos en cuenta, en Guate tienes un fan que te ama”, “El poder de la naturaleza es descomunal… las fronteras no se ven desde el espacio, pero los volcanes, sí. Tu apoyo es un gran gesto, uno más con la marca de la casa”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Terribles imágenes producidas por el #VolcándeFuego. El mundo entero está con vosotr@s #Guatemala 🇬🇹🙏🏼

Horrible images coming from the #VolcándeFuego. The entire world is with you #Guatemala 🇬🇹🙏🏼 pic.twitter.com/6W3WqTLNBo

— Pau Gasol (@paugasol) June 6, 2018