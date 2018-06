Mundialista con Portugal y ex del Real Madrid, Pepe, dedica mensaje a Guatemala

A pesar de estar concentrado con la Selección de Portugal y con la mente puesta en el Mundial, Pepe se tomó un tiempo para solidarizarse con las víctimas del volcán de Fuego.

El defensa portugués, ex del Real Madrid y actualmente jugador del reconocido club turco, Besiktas, no dudó en hacer público el sentimiento que le invade, horas después de que la furia del coloso de fuego, desembocara en la muerte de varios guatemaltecos.

A post shared by Pepe (@official_pepe) on Jun 4, 2018 at 1:06pm PDT

“Mi corazón y pensamientos hoy están con Guatemala! Una tragedia que nos sensibiliza a todos. Fuerza Guatemala”, fueron las palabras que el defensa portugués, dedicó desde el lugar de concentración de Portugal, que se alista para disputar la Copa del Mundo en Rusia.

Portugal integra el grupo B junto con España, Marruecos e Irán, su primer partido será el viernes 15 de junio a las 12:00 horas (de Guatemala) frente a la campeona de 2010, España.

Mi corazón y pensamientos hoy están con Guatemala! Una tragedia que nos sensibiliza a todos . Fuerza Guatemala. 🇬🇹

My heart and thoughts are with Guatemala today! A tragedy that touches us all. Stay strong Guatemala. 🇬🇹#guatemalavolcano #GuatemalaEstaUnida pic.twitter.com/m1T3psBs1l

— Pepe (@officialpepe) June 4, 2018