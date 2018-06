Marchista nacional anuncia que fue operada y permanece hospitalizada

La seleccionada de marcha utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su estado de salud, y mostró imágenes en las que aparece en una camilla.

La marchista Mayra Herrera recibió varios mensaje de buenos deseos después de haber anunciado, con un emotivo mensaje, que fue sometida a una operación, de la cual espera recuperarse pronto.

“En este camino no todo es color de rosa, cuando la salud es mucho más importante y sientes que ya no respiras, tienes que elegir. Hoy me realizaron una operación en donde espero estar mucho mejor en un futuro”, escribió en Facebook.

“Escribo esto porque sé que muchas personas se encuentran un tanto preocupadas y decirles que gracias a Dios todo está bien y ahora el tiempo es mi mejor aliado”, agregó Herrera, quien no especificó en qué consistió su operación.



“Que tengas una pronta recuperación, Dios te bendiga”, “Ánimo amiga, recupérate”, “Te deseo pronta recuperación, los tiempos de Dios son perfectos, bendiciones”, “Dios tiene todo bajo control, bendiciones”, son algunos de los comentarios en su publicación.

Mayra es una de las reconocidas atletas que ha conformado la Selección de Marcha en los últimos años. Su última participación fue en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética que se llevó a cabo en China, en el que terminó en el puesto 14 en la prueba de 50 kilómetros.