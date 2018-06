Futbolista guatemalteco anuncia su retiro y culpa a dirigentes deportivos de su decisión

El volante guatemalteco Kevin Lemus, de 27 años, que era jugador del Deportivo Mixco de la Primera División, anunció este viernes su retiro del futbol y culpó a los dirigentes de por haber tomado dicha decisión.

Según lo anunció el propio jugador, esta medida se debe a los constantes problemas económicos que vivió siendo parte del cuadro “chicharronero”:

“Lastimosamente me toca tomar la decisión de dejar de jugar futbol, a mis 27 años, por situaciones que afectan a mi familia, soy esposo y tengo un bebé”, mencionó.

“Es una situación complicada porque venimos cobrando cada dos meses y no hay forma que nos paguen; solo nos dicen que no hay dinero y eso me obligó a tomar esta decisión”, aseguró.

El futbolista que debutó en el año 2010 con Municipal, teniendo al portugués Guillermo Farinha como entrenador, indicó que en algún momento él, junto a sus compañeros, hablaron con la Asociación de Futbolistas Guatemaltecos, y solicitarles ayuda para presionar a los personeros de la Municipalidad de Mixco, sin embargo, no se pudo hacer mayor cosa, cada dos meses se les cancelaba uno.

No solo depende del futbol

Lemus indicó que de momento no piensa seguir jugando futbol, ya que tiene la dicha de poseer otro trabajo.

“Siempre he tenido mi trabajo aparte del futbol, gracias a Dios. Estoy en un gimnasio y ahorita me dieron más chance, soy instructor de clases grupales y functional training”, explicó.

“Gracias a Dios pude decir que no a la propuesta que me hicieron y seguir con lo que me gusta. En parte me agrada trabajar entrenando a la gente”, sentenció.

¿Por qué Preciososo?

Kevin Lemus indicó que el apodo de “Precioso” se lo puso el luso Farinha, quien dirigió a Municipal en el Torneo Apertura 2010 y le decía así porque siempre estaba bien arreglado y peinado.

Fue parte del equipo escarlata que bajo la dirección técnica del costarricense Javier Delgado, se coronó campeón del Torneo Apertura 2011.