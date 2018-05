El sueño de vestir los colores azul y blanco es el motor que mueve a Luis

Luis, uno de los jugadores de la Selección Nacional de Futbol Unificado, conversó con Publinews sobre el torneo que los ha llenado de ilusiones y que se inicia este sábado.

El país será sede a partir de este sábado, del II Torneo Centroamericano y del Caribe de Futbol Unificado de Olimpiadas Especiales, evento que tendrá una gran aporte de Samsung y Tiendas Max.

Foto: Cortesía

“El futbol es mi forma de expresarme, de dejar por un lado los problemas y las penas. En una cancha uno se libera y es feliz jugando, compartiendo con los compañeros”, fue la primera expresión de Luis Soto, de 19 años, integrante del equipo que representará a Guatemala.

El futbolista dice que su discapacidad consiste en entendimiento leve, pero que esto no le ha impedido alcanzar sus metas. “Me cuesta un poco captar, pero eso no ha sido obstáculo. Se me está cumpliendo uno de mis sueños, que es estar en Selección y vestir los colores azul y blanco”, dice con una sonrisa.

El torneo se llevará a cabo en Guatemala del 2 al 10 de junio y tendrá como sede los estadios Doroteo Guamuch Flores, Del Ejército y Cementos Progreso. La bicolor debutará el sábado a las 11:00 horas ante Cuba

Foto: Reina Damián

Apoyarán con tecnología

“Para Samsung el tema de responsabilidad social es muy importante, y a través de voluntariados con jóvenes de Olimpiadas Especiales, conocimos más a fondo esta organización y vimos la necesidad que existe de un patrocinio”, dijo Luis Cifuentes, gerente de mercadeo de Samsung.

El apoyo de esta marca para el torneo, será tecnológico, en la Villa Olímpica. “Vamos a donar televisiones para las habitaciones y las áreas comunes, además de refrigeradoras, lavadoras y microondas”, agregó.

Foto: Cortesía

También se proporcionarán tabletas y celulares para la comunicación de todos los organizadores. Además “todos los consumidores que del 24 de abril al 15 de julio, compren televisores Samsung en Tiendas Max, estarán uniéndose al movimiento de estas marcas que patrocinarán todos los gastos de la Selección Nacional de Futbol Unificado, durante 6 meses”, expresó, pues luego del torneo, este equipo continuará su preparación.

Por su parte, Nadia Friely, de Tiendas Max, dijo: “En Distelsa, uno de nuestros valores es la solidaridad, queremos dejar una huella positiva en el país, queremos darle a conocer a los guatemaltecos que nos importa apoyar a nuestros deportistas”.

Foto: Cortesía

Calendario de competencias

Sábado 2: inauguración del torneo (10:00), Guatemala vs. Cuba (11:00), estadio Doroteo Guamuch Flores

inauguración del torneo (10:00), Guatemala vs. Cuba (11:00), estadio Doroteo Guamuch Flores Domingo 3: México vs. Perú (9:00), estadio Del Ejército; Belice vs. Puerto Rico (9:00); Costa Rica vs. Honduras (11:00); El Salvador vs. Nicaragua (15:00), estadio Cementos Progreso

México vs. Perú (9:00), estadio Del Ejército; Belice vs. Puerto Rico (9:00); Costa Rica vs. Honduras (11:00); El Salvador vs. Nicaragua (15:00), estadio Cementos Progreso Lunes 4: Costa Rica vs. El Salvador (8:30); Honduras vs. Nicaragua (10:30), Guatemala vs. Panamá (15:00), en el estadio Cementos Progreso. México vs. Belice (9:00) y Perú vs. Puerto Rico (15:00) en el estadio Del Ejército.

Costa Rica vs. El Salvador (8:30); Honduras vs. Nicaragua (10:30), Guatemala vs. Panamá (15:00), en el estadio Cementos Progreso. México vs. Belice (9:00) y Perú vs. Puerto Rico (15:00) en el estadio Del Ejército. Martes 5: Honduras vs. El Salvador (9:00) y Costa Rica vs. Nicaragua (15:00), en el estadio Del ejército; Cuba vs. Panamá (9:00), en el Doroteo Guamuch Flores; Perú vs. Belice (9:00) y México vs. Puerto Rico (15:00), en el Cementos Progreso.

Honduras vs. El Salvador (9:00) y Costa Rica vs. Nicaragua (15:00), en el estadio Del ejército; Cuba vs. Panamá (9:00), en el Doroteo Guamuch Flores; Perú vs. Belice (9:00) y México vs. Puerto Rico (15:00), en el Cementos Progreso. Miércoles 6: Descanso

Descanso Jueves 7 y viernes 8: Comienza la segunda ronda y definición de posiciones en los estadios en los tres recintos.

Comienza la segunda ronda y definición de posiciones en los estadios en los tres recintos. Sábado 9: Semifinales (14:00) y final (16:00)

Semifinales (14:00) y final (16:00) La entrada a los estadios será gratuita

Foto: Cortesía

El torneo

El evento reunirá a 231 deportistas

El futbol unificado enfrenta a equipos de 11 contra 11

Para este torneo se jugará en dos tiempos de 35 minutos

Los equipos deberán estar conformados por 6 jugadores con discapacidad intelectual y 5 convencionales

Foto: Cortesía

La bicolor está conformada por: