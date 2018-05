Esta selección tiene prohibido tener romances con chicas rusas en el Mundial

Una situación seria pero que ha parecido divertida a muchos, sucedió con una de las selecciones que competirá en el Mundial de Rusia, pues con tres palabras prohibieron a sus jugadores, tener romances con chicas rusas.

Así, en una de sus últimas intervenciones, el entrenador de la Selección de Nigeria, Gernot Rohr, les dijo “no, no, no” a las posibles relaciones amorosas que puedan surgir entre los jugadores de su equipo y las chicas locales, el tiempo que duren en el torneo.

A post shared by Lo Mejor del Futbol (@football_x_ever) on Feb 13, 2018 at 5:44am PST

“Sí, los familiares y esposas de los jugadores pueden venir a visitarlos en la Copa del Mundo. Cada jugador tendrá una habitación, así que la familia podrá venir los días cuando no nos estemos preparando para los partidos o los días cuando no haya partido”, dijo Rohr en una conferencia de prensa, según el diario deportivo nigeriano “Complete Sports”.

“Sin embargon, no les permitiré traer a chicas rusas, no, no, no. Solo el capitán Mikel, que tiene una novia rusa, puede venir con ella”, sentenció el estratega.