México pierde a una de sus figuras para el Mundial de Rusia

El jugador abandonó este miércoles la concentración con el “Tricolor” y su club anunció que no podrá asistir a la Copa del Mundo de Rusia.

Después de una charla con el seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, el zaguero Néstor Araujo abandonó la concentración, y el Santos anunció que no podrá jugar en la gran cita.

📰 Comunicado de Prensa: Néstor Araujo causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México.https://t.co/CY7zYQUUUP pic.twitter.com/qJdnmSp8gp — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) May 23, 2018

Araujo padece de una tendinitis en su rodilla izquierda, y debido al tiempo que le tomará su recuperación, no podrá estar presente en el certamen.

El mismo jugador había adelantado que era probable que no compitiera en el Mundial, debido a que no se encontraba en las mejores condiciones. “Él (Osorio) necesita jugadores que estén al 100% y yo no estoy al 100%”, había dicho.

“Después de realizársele los estudios pertinentes”, de acuerdo al comunicado de prensa que emitió el Santos Laguna, se decidió que Araujo debía salir de la concentración.

Así, la prelista que presentó México queda en 27, solo cuatro serán marginados por Osorio.

Convocados