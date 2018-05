Zidane va por su tercera Champions como entrenador el Real Madrid

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, está a las vísperas de jugar una nueva final de Liga de Campeones. Este sábado su equipo enfrentará al Liverpool en el estadio Olímpico de Kiev, donde los blancos van por su tercer título continental al hilo.

Zidane se hizo cargo de la dirección técnica del conjunto blanco a inicios de 2016. Su primera final en Champions League como adiestrador blanco fue en junio de dicho año, donde el Madrid se enfrentó al Atlético y lo venció en tanda de penales (5-3).

Al año siguiente, Zidane y su equipo nuevamente disputaron el título de la Champions, esta vez frente a la Juventus de Turín. En un encuentro donde el portugués Cristiano Ronaldo fue la figura merengue, los dirigidos por “Zizzou”ganaron 3-1 y con eso Zidane sumaba dos “Orejonas” a cargo de la nave blanca y segunda de forma consecutiva.

Foto: AFP

Por la tercera

En el encuentro ante los “Reds”, Zidane buscará sumar un título más como entrenador del Madrid, aunque para él, su equipo no es favorito si no que está 50-50.

“No es así. Pueden decir muchas cosas pero sabemos que no es así. No somos favoritos ni Liverpool tampoco lo es. Es un 50-50 como siempre en las finales. Tenemos que hacer un gran partido para ganar. Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos de nada”, explicó.

Previamente a este duelo, solo han ganado tres títulos continentales: Bob Paisley (Liverpool) y Carlo Ancelotti (Milan y Real Madrid), pero sería el primero en ganar tres años seguidos.

*Con información de AFP