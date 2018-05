Chelsea se queda con la FA Cup tras vencer al ManU

El Chelsea ganó su octava FA Cup al derrotar al Manchester United por 1-0, este sábado en Wembley, gracias a un penal transformado por el belga Eden Hazard en el minuto 22, después de una falta cometida sobre él mismo por Phil Jones.

