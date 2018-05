VIDEO. Rafa Márquez entrena de cara a Rusia 2018, sin patrocinadores en camiseta

El zaguero Rafael Márquez, cuya convocatoria a la selección mexicana que participará en el Mundial ha estado en duda tras las sanciones que le impuso el gobierno estadounidense, se entrenó el jueves con el “Tri”, pero con una camiseta en la que brillaron por su ausencia las marcas patrocinadoras del equipo.

Márquez, considerado uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, fue incluido el año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de presuntos testaferros de un narcotraficante en la ciudad occidental de Guadalajara.

Pese a ese antecedente y a que el jugador se retiró recientemente de la primera división, Márquez figuró en una nómina de 28 jugadores que se entrenan en la capital, y podría disputar una quinta Copa del Mundo si el entrenador Juan Carlos Osorio lo incluye en la lista final que será dada a conocer el próximo 4 de junio.

El exjugador del Barcelona, quien tiene actualmente 39 años, participó en la práctica de una hora y media al lado de otros nueve seleccionados mexicanos, quienes sí usaron vistieron camisetas negras con la publicidad visible en el pecho de tres marcas patrocinadoras: Coca-Cola, el banco Citibanamex y la telefónica Movistar.

Márquez, sin ninguna marca impresa en su indumentaria, no estuvo disponible para dar declaraciones sobre el tema.

El presidente del Atlas, primero y último club de Márquez en la máxima categoría en México, había dicho que no existía problema alguno con las marcas patrocinadoras y el jugador sobre el tema de las sanciones en Estados Unidos.

"El tema con los patrocinadores es que al no pagarle directo a 'Rafa', no tienen impedimento, el patrocinador no le paga al jugador, patrocina la selección", dijo Guzmán.