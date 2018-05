Por qué hay tanta polémica en que el Madrid no le haga el pasillo al Barcelona

El Real Madrid anunció que no le hará el pasillo al Barcelona, pero ¿por qué esta actitud ha generado tanta polémica cuando se acerca el Clásico español?

En España es una tradición que el equipo rival haga un pasillo para recibir al equipo que acaba de proclamarse campeón, algo que no cumplirá el equipo blanco, que anunció con anticipación que no hará tal cosa.

Días atrás, el entrenador merengue, Zinedine Zidane dijo: “No vamos a hacer el pasillo, la decisión es mía. No entiendo lo del pasillo”.

El Barcelona recibirá este domingo al Real Madrid, en el enfrentamiento número 237 entre ambos. El partido se llevará a cabo en el Camp Nou a partir de las 12:45 horas (de Guatemala).

Critican al Madrid

Y es que la imagen de que el Madrid pudiera hacerle el pasillo al Barça, ha hecho alucinar a muchos aficionados, en un partido que carece de atractivos, debido a que la Liga ya tiene campeón.

Sin embargo, la decisión de Zidane, de no hacer el pasillo, generó gran polémica, debido a que esta es una tradición arraigada en el futbol español, y muchos han opinado que el no hacerlo es una falta de deportividad.

Los jugadores blancos por su lado, respaldaron a su técnico. “Lo que dice Zizou va a misa”. “Ellos ya tienen el título que querían y el pasillo les es indiferente. Que disfruten de su título y nosotros a lo nuestro”, expresó el capitán Sergio Ramos.

Otra voz que se alzó sobre el tema fue la del holandés Clarence Seedorf, es jugador del Madrid y ahora entrenador del Deportivo de la Coruña. “El juego limpio es importante, especialmente en los clubes que tienen que dar ejemplo. Espero ver ese gesto de respeto”, dijo Seedorf.

Sin embargo, el técnico del Barcelona se mostró también escéptico. “Yo no le haría el pasillo a nadie ni me gustaría que me lo hicieran a mí porque ya veo que ha perdido la esencia que tenía hace años”, expresó.

¿Se toman la revancha?

Y es que según expresó Zidane, no harían el pasillo porque el Barcelona rompió la tradición en el último clásico, el 23 de diciembre en el Santiago Bernabéu, cuando el Madrid llegaba después de haber ganado el Mundial de Clubes.

⚽🔥 ¡Prepárate para #RMClasico con algunos de nuestros mejores goles en el Camp Nou! #HalaMadrid pic.twitter.com/5Zh74SnpSQ — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) May 5, 2018

En ese momento la directiva azulgrana se justificó diciendo que “solemos hacer el pasillo cuando participamos en la competición, pero éste no es el caso”, expresó un directivo.

Y es que mientras el Barça sigue el festejo por su doblete, después de que también ganó la Copa del Rey, el Madrid se prepara para la final de la Champions League, en la que se enfrentará al Liverpool en Kiev, el 26 de mayo.