Una cabra predice qué selección ganará el Mundial

Hace unos años fue el pulpo Paul (Eurocopa de Austria y Suiza 2008 y Sudáfrica 2010) quien vaticinó el ganador de estas competencias de futbol. Ahora, unos años después, ha aparecido un nuevo animal prediciendo al triunfador de un torneo de estos. Se trata de una cabra, de nombre Zabiyaka.

A Zabiyaka, que vive en el zoologico de Samara (Rusia), se le pusieron para escoger las banderas de Brasil, Alemania, Argentina, Francia y Rusia. Cada una tenía encima un recipiente con la misma comida.

Escogió la de Bélgica, además de predecir que el partido final lo jugarán contra Francia, selección dirigida por Didier Deschamps, quien fue el capitán del equipo galo en 1998, donde los franceses ganaron 3-0 a Brasil.

Belgium to win 2018 World Cup! A nanny-goat says so

