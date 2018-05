Dumoulin se consagra tras la primera etapa del Giro

Con Chris Froome probablemente mermado por las consecuencias de una caída, el reinante campeón Tom Dumoulin ganó el viernes la primera etapa de la edición 101 del Giro de Italia.

🚴‍♂️ @tom_dumoulin wins the historical ITT in Jerusalem and is the first Maglia Rosa of #Giro101 | @tom_dumoulin vince la storica crono di Gerusalemme ed è la prima Maglia Rosa del #Giro101 pic.twitter.com/zHjt2jA0UD

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 4, 2018