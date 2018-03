Futbolistas y equipos lamentan la muerte del jugador Davide Astori

La repentina muerte de Davide Astori tiñó de luto al fútbol italiano este domingo, día en el que la jornada deportiva ha sido paralizada en señal de respeto con el que fuera capitán de la Fiorentina.

El zaguero de 31 años fue hallado sin vida en su habitación de hotel esta mañana, donde se encontraba concentrado junto a sus compañeros de equipo para el partido contra el Udinese.

Pese a que en primera instancia un portavoz del club explicó que, a la espera de la autopsia, no podía brindar mayores detalles, el Fiscal General de la ciudad de Udine, Antonio De Nicolo, confirmó que el jugador sufrió una parada cardio-respiratoria durante la noche.

La Fiorentina hizo pública la noticia a través de un sentido comunicado.

Astori, jugador apreciado y respetado entre sus colegas de profesión, se formó en las filas del AC Milan y formó parte de equipos como el Cagliari y la Roma, antes de fichar por la Fiorentina en 2015. Fue internacional con la selección italiana en 14 ocasiones.

El anuncio provocó una gran conmoción en Italia, donde la totalidad de los clubes de la Serie A postearon mensajes de pésame y de apoyo a la familia del jugador, quien deja una hija de 2 años de edad.

"Un chico enamorado del fútbol y de la vida, que creció con nosotros. El Milan está golpeado por la trágica muerte de Davide Astori. Un dolor inmenso. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y a la Fiorentina", escribió el AC Milan.

"Hoy no hay colores, solo un profundo dolor", escribió por su parte la Juventus de Turín.

"El fútbol es pasión, valentía, esfuerzo y diversión. Así era el capitán de la Fiorentina Davide Astori. Querido por sus compañeros que trabajan cada domingo para hacer del fútbol algo especial", publicó el Inter de Milán.

"La Roma se une al dolor del mundo por la partida de Davide Astori. Sorprendidos por las trágicas noticias, los gerentes, futbolistas y todos los empleados del club se unen alrededor del dolor de su familia", escribió la Roma.

También jugadores como Gianluigi Buffon, Francesco Totti y Radja Nainggolan, entre muchos otros, manifestaron su pesar a través de sentidos mensajes en sus redes sociales.

A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) on Mar 4, 2018 at 4:41am PST

A post shared by Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) on Mar 4, 2018 at 3:12am PST

"Un gran jugador pero también un hombre aún más grande. Tantas batallas libradas juntos en Cagliari antes de ir a la Roma. No lo puedo creer", escribió el belga Nainggolan, compañero de Astori en el Cagliari y en la Roma.

Incredibly sad news.

My thoughts are with the family, friends and all at @acffiorentina

Rest in peace Davide#Astori pic.twitter.com/UBXs2LJKlT

— Edin Džeko (@EdDzeko) March 4, 2018