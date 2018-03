Pezzarossi reacciona por la salida de Ronald González y usuarios le responden

El exdelantero crema se pronunció en las redes sociales ante la salida del técnico Ronald González y Rigoberto Gómez, y sus seguidores no tardaron en responder.

“El Tanque” es uno de los jugadores emblema del equipo blanco, aunque meses atrás se vio envuelto en actos de corrupción tras su paso por el ministerio de Cultura y Deportes, el exjugador es muy querido por la afición alba.

Y ante la salida del entrenador costarricense, dijo: “Estando en la especial de Comunicaciones, conocí a dos excelentes personas y grandes profesionales: Ronald y Chula. Mis respetos y admiración para ellos, el futbol les dará revancha. Crema: No olvides que igual que vos y yo, ellos también aman el club”.

Su mensaje hizo eco rápidamente entre sus seguidores en Twitter. “Lástima que el amor no gana partidos, esto es futbol, no se trata de amor”, “Así es Dwight, espero por el bien de nuestros cremas, haya sido una buena decisión”, “Y por qué no dejaron a la Chula como técnico del equipo mayor? Si dio resultados en las categorías inferiores, o no?”, fueron algunos comentarios.