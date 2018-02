El padre de Neymar no soportó más los rumores y habló de la lesión de su hijo

Cansado por las diferentes versiones que rodean la grave lesión que sufrió su hijo, el papá de Neymar se comunicó con uno de los programas deportivos más exitosos de la TV brasileña, pero se contradijo en sus declaraciones.

Neymar da Silva Santos, padre del delantero, habló con “Bate Bola na Veia” que se transmite por “ESPN” Brasil, para aclarar algunos detalles que han causado polémica en torno al tiempo de recuperación del jugador.

El padre de Neymar mató especulaciones. Se opere o no su hijo, el tratamiento para que Ney se recupere será de 6-8 semanas. No estará para la vuelta de los Octavos de Champions ante Real Madrid. El 10 brasileño se pierde el partido más importante de la temporada para PSG. pic.twitter.com/CXSWtWsJ3V — Invictos (@InvictosSomos) February 28, 2018

“El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con él por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas, independientemente de si es quirúrgico o no. Si es convencional, también va a demorar”, expresó.

También dijo que este miércoles se resolverá el dilema de si su hijo se somete o no a una cirugía, luego de la reunión que tengan el médico del PSG y el de la Selección de Brasil, incluso aseguró que Neymar estará de vuelta a “finales de abril”.

“No es una decisión de Neymar, que quede claro”, afirmó. Sin embargo, a pesar de haber dicho que aún no se decide si su hijo será operado, el padre de Neymar cometió un curioso error y contradijo sus declaraciones.