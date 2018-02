VIDEO. La emocionante entrevista de un aficionado a Cristiano Ronaldo

É HOJE BRASIL!!!! Meu DEEEEEUS, o coração num guenta de ansiedade! O vídeo vai pro ar às 19h então pare tudo o que você estiver fazendo e assiste junto com a gente!! QUE DIA!!! #ClearCR7fred

A post shared by Fred Desimpedidos (@fred) on Feb 25, 2018 at 8:15am PST