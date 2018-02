FOTO. Esquiador fue captado en momento íntimo con su novio en los Juegos de Invierno

El representante de Estados Unidos se olvidó de su lesión e inició su día besando a su novio, una victoria que asegura ninguna medalla de oro podrá reemplazar, y una muestra que enloqueció las redes sociales.

Gus Kenworthy y su novio Matt Wilkas forman una de las parejas gay que se presentó a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se llevan a cabo en PyeongChang.

Con esta muestra de afecto, Gus se olvidó del dolor que le produjo una lesión en el dedo y del enorme moretón que tiene en la cadera y que no lo dejó competir con comodidad.

El momento romántico ocurrió antes del inicio de la prueba de esquí slopestyle el domingo, que terminó ganando el noruego Oystein Braaten, y fue captado por “NBC”. En la imagen se ve a Kenworthy y Wilkas, en la parte inferior de la colina en la que competiría.

Para el íntimo momento, Gus tuvo que bajarse la máscara, parte de su indumentaria.

“No me había dado cuenta de que estábamos siendo grabados, pero estoy muy feliz de que lo hayamos sido (grabados)”, escribió el deportista en su cuenta de Twitter.

Didn't realize this moment was being filmed yesterday but I'm so happy that it was. My childhood self would never have dreamed of seeing a gay kiss on TV at the Olympics but for the first time ever a kid watching at home CAN! Love is love is love. pic.twitter.com/8t0zHjgDg8

— Gus Kenworthy (@guskenworthy) February 19, 2018