Registran el tercer caso de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos de Pyeongchang 2018 registraron su tercer caso de dopaje, el jugador de hockey sobre hielo de Eslovenia Ziga Jeglic.

Ziga Jeglic dio positivo por fenoterol, un broncodilatador, después de un examen realizado durante la competición en Pyeongchang, y aceptó su suspensión provisional, precisó el TAS, encargado de promulgar las sanciones por infracciones cometidas durante los Juegos.

La instancia, con sede habitual en Lausana (Suiza) se desplazó a Pyeongchang durante los Juegos.

Antes del jugador esloveno hubo dos casos de dopaje en los Juegos, el patinador japonés en pista corta Kei Saito y el jugador ruso de curling, bajo bandera olímpica, Alexander Krushelnitsky.

El jugador está "suspendido de todas las competiciones que restan en Pyeongchang 2018 y abandonará la villa olímpica en 24 horas", informó el TAS.

Por su lado el jugador de curling Krushelnitsky, rechazó este martes haber tomado conscientemente "una sustancia prohibida". El deportista se expresó horas después de que se dio a conocer que la sustancia encontrada en su muestra es meldonium.

"Es evidente que en este caso concreto, no pudo tomar este medicamento prohibido intencionadamente, simplemente no hubiera tenido sentido. Y el curling no es el tipo de deporte en el que los deportistas deshonestos se dopan", dijo el ministro ruso de deportes, Pavel Kolobkov.