Patinadora rompe el silencio luego de mostrar de más durante rutina en los JJ. OO. de invierno

La patinadora francesa, Gabriella Papadakis, confesó haber vivido su “peor pesadilla” este lunes, luego de que su vestido sufriera una falla a mitad de su presentación en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.

Papadakis se encontraba presentando su rutina junto a su compañero Guillaume Cizeron cuando el atuendo que llevaba dejó al descubierto uno de sus senos.

“Eso me desconcentró mucho. Mi peor pesadilla ocurrió en los Juegos Olímpicos”, lamentó la patinadora en una conferencia de prensa posterior al incidente.

“Ocurrió en los primeros segundos del programa; me dije que no tenía opción, que había que seguir, y eso fue lo que hicimos (…) me di cuenta enseguida y recé”.