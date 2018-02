Santos: Tenía fe que habría una luz al final del túnel"

En noviembre de 2017, el portero Juan José Santos, recibió una de las noticias más duras en su carrera como futbolista profesional.

Quedar inhabilitado por dar positivo por Clostebol, en una prueba de dopaje en el Torneo Apertura.

Esto dejó al guardameta fuera de toda actividad profesional, por lo que se tuvo que alejar de las canchas.

Pero tras cumplir el proceso de inhabilitación, la Federación de Futbol le otorgó la autorización para que empezara a entrenarse con un equipo profesional.

Santos podrá solo entrenar, ya que su castigo lo cumple hasta en mayo para que pueda volver a jugar. De momento se prepara con el equipo de Petapa, donde fue recibido de la mejor manera tanto por el cuerpo técnico, como el plantel de jugadores.

“Me siento agradecido porque el cuerpo técnico me brindó la oportunidad de volver a entrenar, con mis compañeros por el buen recibimiento que me hicieron. Volver al estadio e ingresar al camerino me llenó de mucha alegría. Agradezco mucho el apoyo incondicional de toda mi familia, pero sobre todo de mi esposa y mis hijas que siempre estuvieron conmigo en todo momento”, señaló.