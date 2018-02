Suchitepéquez ya tiene técnico nuevo

Minutos después de que la dirigencia de Suchitepéquez anunciara la salida del técnico peruano Alberto "Chochera" Castillo, tras los malos resultados que el equipo venado ha tenido en el presente Torneo Clausura, se conoció que el equipo venado ya tiene a su reemplazo.

Suchi solo ha sumado cinco puntos en ocho jornadas disputadas, producto de un triunfo, dos empates y cinco derrotas.

Además, los mazatecos están en la zona directa del descenso donde ocupan la última posición de la tabla acumulada del descenso con solo 27 puntos, siendo serios candidatos para irse a la Primera División.

Twitter Suchitepéquez

Es por ello que los directivos venados no tardaron en tener listo el reemplazo de Castillo y le dieron toda la confianza a un viejo conocido, no solo como jugador, sino también como técnico. El uruguayo Eduardo Méndez tomará el mando de los venados para lo que resta del Torneo Clausura 2018, con la difícil misión de no descender con el "Gigante del Sur".

Méndez fue jugador de Suchitepéquez en la décadada de los 80's, donde conquistó el primer título de los sureños en 1983. Además el estratega charrúa dirigió a los equipos de Municipal y Deportivo Marquense respectivamente, y será justo contra el conjunto escarlata con el que dirigirá su primer juego, el próximo domingo a las 11 de la mañana en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol". el último equipo de Méndez fue el Cartaginés de Costa Rica en 2015.