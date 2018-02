Ronald González: “El resultado no fue bueno, pero fue lo que merecimos”.

Sin hacer una dura crítica, el técnico costarricense de Comunicaciones, Ronald González, rescató la entrega y el sacrificio que tuvo su equipo en el empate sin goles ante Siquinalá. También admitió que el rival hizo su papel lo cual felicitó y al final fue el resultado que merecieron.

¿Qué análisis le dejó el empate en casa?

Intentamos por todas partes anotar, fuimos dueños amos y señores del partido, siempre con la propuesta hacia el frente, pero nos topamos con un equipo con una propuesta diferente.

¿Cómo vio el juego de Siquinalá?

bastante cauteloso con mucho sacrificio y orden, hay que felicitar al equipo rival, nosotros atacamos y ellos se defendieron y eso se vale en el futbol.

¿Algo qué rescatar de su equipo?

Mis jugadores corrieron, desdoblaron, lo intentaron, se equivocaron como cualquier futbolista, pero hay que darle hacia delante y siempre van a contar con mi apoyo.

¿Le preocupa la poca efectividad en la delantera?

No voy a poner en duda la capacidad de Isaac (Acuña) y Emiliano a lo mejor no anda fino pero es un jugador de mucho sacrificio. Nunca voy a recriminar que un delantero no meta un gol, porque cuando lo hagan todos vamos a felicitar, esto es solo trabajo e insistencia.

¿Qué fue lo que platicó con los jugadores dentro del campo al final del juego?

Que no se sintieran mal porque todos iban cabizbajos, felicitarlos porque el esfuerzo, yo nunca vi un equipo desganado y que no corriera. El resultado no fue bueno, pero fue lo que merecimos.