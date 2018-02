Djokovic invita a Vaultier a hacerse una foto juntos por su parecido físico

Dado el evidente parecido físico existente entre ambos, el campeón de tenis Novak Djokovic propuso el sábado en las redes sociales al campeón olímpico de snowboardcross, el francés Pierre Vaultier, hacerse una foto juntos en el próximo Roland-Garros.

Djokovic respondía así a un deseo expresado por Vaultier poco antes en un programa de France Television. Al constatar el parecido físico entre ambos, 'Djoko' le propuso organizar un encuentro en París en el marco del torneo de Grand Slam.

😂 @pierre_vaultier let’s make it happen. See you at RG! And congratulations on your Olympic medal(s)! https://t.co/m7HSoda6Vu

— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 17, 2018