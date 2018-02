VIDEO. ¿Por qué el nuevo campeón olímpico de patinaje necesita a Winnie the Pooh?

El japonés Yuzuru Hanyu se proclamó bicampeón olímpico de patinaje en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero rodeado por decenas de osos Winnie the Pooh, ¿Por qué la afición le lanza al tierno osito?

Foto: AFP

Hanyu ganó la medalla de oro en la prueba de patinaje artístico este sábado en los Juegos de PyeongChang, cuatro años después de haber logrado la hazaña en Sochi 2014, cumpliendo así con su objetivo de convertirse, a sus 23 años, en el primero en ganar dos oros consecutivos en Juegos Olímpicos, desde que lo hizo el estadounidense Dick Button en 1948 y 1952.

Foto: AFP

Su historia con Winnie the Pooh

Hanyu es considerado un ídolo en Japón, y mueve multitudes en cualquier competencia en la que se presenta, pero cada vez que termina un ejercicio, una lluvia de osos Winnie the Pooh caen sobre la pista.

Su fama con este oso comenzó en 2010, cuando sus seguidores observaron que el patinador llevaba un paquete de pañuelos con dibujos del osito. Cuando le preguntaron la razón, él dijo que la plácida cara del oso le tranquilizaba.

A Hanyu le gusta llevar al singular personaje a cada competencia para colocarlo en un lugar donde pueda verlo, sin embargo, los derechos de imagen y patrocinadores de los Juegos Olímpicos se lo han impedido en esta ocasión, y no puede mostrar ni el peluche ni sus pañuelos durante las competencias.

Por esta razón, sus admiradores lo han hecho por él, y le han llevado decenas de peluches que han dejado caer sobre la pista. Incluso, algunos fans se presentaron disfrazados del personaje.

Foto: AFP

“Mucha gente me ha apoyado, estoy aliviado al haber sido capaz de competir en esta pista. Estoy contento con mi actuación. No fui capaz de entrenar por culpa de mi lesión y eso preocupaba a la gente. He tenido más apoyo y ovaciones que nunca, me siento agradecido”, expresó al final de la prueba.

Hanyu, que hace tres meses se lesionó el tobillo derecho, sumó un total de 317,85 puntos, lo que le permitió superar a otro japonés, Shoma Uno (306,90), vigente subcampeón mundial, y al español Javier Fernández (305,24), campeón mundial en 2015 y 2016.