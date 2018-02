Roger Federer alcanza un nuevo récord a sus 36 años y 6 meses

El mundo del tenis celebró este viernes una noticia sin igual, cuando el suizo Roger Federer alcanzó un nuevo récord en su carrera, con su triunfo en Róterdam.

La leyenda suiza se convirtió a sus 36 años y 6 meses en el número 1 mundial de más edad en la historia, después de haber ganado su partido de cuartos de final ante el holandés Robin Hasse (4-6, 6-1 y 6-1).

Federer regresa a la cima del tenis mundial más de cinco años después de la última ocasión en la que ocupó el número 1, en noviembre de 2012.

"Alcanzar el número 1 es el máximo logro en el tenis. Cuando eres mayor tienes que trabajar el doble, tienes que luchar para quitárselo a alguien que ha trabajado duro para estar en esa posición. Es un sueño hecho realidad", señaló el suizo tras el partido.

"Ha sido un viaje increíble y lograrlo aquí, donde jugué con mi primera invitación en 1998, significa mucho", añadió en la pista.

A finales de enero amplió su récord de títulos de Grand Slam al ganar el Abierto de Australia y llevar a 20 su número de grandes. Entonces quedó a un paso de la plaza de honor.

Thank you to all the amazing fans who greeted me and Norman🏆 back in 🇨🇭 pic.twitter.com/Me5oqTcPzD

— Roger Federer (@rogerfederer) February 1, 2018