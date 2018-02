La novia de Neymar llamó la atención con su atuendo en el carnaval de Brasil

@brumarquezine carnivalsss #bdayNJR #neymarjr10 #ney #bruna #brumar #BruMar #njr #njr10 #brunamarquezine #brumarquezine #brunaandneymar #brunaney #couple #goalsfamily #thebest #brazil #davilucca #cadantas #world #love #theone #quuenandking #barca #davidbrunaneymar #familyone #fatherandson #neymaranddavidlucca #neymar26 #neymarjr26 #26neymarjr

A post shared by neymarjr (@neymar_.gr) on Feb 10, 2018 at 10:34am PST