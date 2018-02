Asamblea del futbol aprueba recomendaciones de CDAG, ahora todo dependerá de la FIFA

La Asamblea del Futbol avaló las recomendaciones que hizo la CDAG para aprobar los nuevos estatutos con los que se buscan sea levantada la suspensión que pesa sobre Guatemala, ahora todo dependerá de lo que diga la FIFA.

Este sábado, en Monterrico, se llevó a cabo una de las asambleas más importantes en la historia del futbol nacional, pues las decisiones que se tomaron en la misma, pueden ser trascendentales para que sea levantado el castigo que pesa sobre el balompié nacional desde octubre de 2016.

Foto: Fedefut

El punto más importante fue que la asamblea dio el aval a las consideraciones en materia de fiscalización del Estado, disciplinaria y electoral, que había hecho la CDAG, algo con lo que todos los miembros estuvieron de acuerdo.

“Ha sido una asamblea histórica. Expuse claramente la única opción que Guatemala tiene para que tenga estatutos aprobados, no sé si FIFA lo va a aprobar, ojalá que consideren que el guatemalteco necesita estar bajo su legislación nacional. Hay normas de rango constitucional que no podemos evitar, que como guatemaltecos tenemos que cumplir”, dijo Jorge Mario Véliz, presidente de la Fedefut.

Foto: AFP

El dirigente se refirió a la posible salida que tendrían, si la FIFA no aprueba las recomendaciones hechas por la CDAG, que además podrían provocar una desafiliación.

“Si no se nos permite, tenemos que tomar decisiones y espero que no sea así, la decisión sería el sistema federado. Me separo de esto y me voy a FIFA, porque Guatemala necesita competir internacionalmente, sin embargo, espero que este sea nuestro plan “Z”, agregó.

Foto: Fedefut

Esto pide la CDAG

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala pide a la FIFA por medio de la Fedefut, que se respete la materia de la fiscalización, a través de la Contraloría General de Cuentas, pues el máximo rector del futbol mundial había pedido la no intervención del Estado, sin la que no habría forma de que se avale la administración de los recursos.

El otro tema en conflicto es el disciplinario, pues la FIFA ordenó la disolución del Tribunal de Honor, algo con lo que no está de acuerdo la CDAG, pues este sanciona a los dirigentes deportivos que cometen faltas, es un régimen disciplinario interno que no interfiere con las funciones directas que mantiene la FIFA con el futbolista y su relación con sus clubes.

Pero “la manzana de la discordia” es la materia electoral, pues la FIFA pide tener el control electoral, sin embargo, en Guatemala el único ente facultado para llevar a cabo procesos electorales es el Tribunal del Deporte Federado (Tedefe), por lo que la CDAG propone a FIFA, instaurar una comisión electoral, que tendría a cargo todos los procesos electorales, que no incluyan la elección del Comité Ejecutivo.

A pesar de la actitud positiva que mostró tanto el presidente de la Fedefut, como los miembros de la Asamblea, cabe la duda de cuál será la respuesta de la FIFA, pues de ser negativa, Guatemala se expone a una desafiliación.

Foto: Fedefut

Después de ser avaladas las consideraciones, la Fedefut devolverá los nuevos estatutos a la CDAG para que se conviertan en un acuerdo y remitirlo a la FIFA.

Véliz explicó que esperan tener la oportunidad de exponer estas consideraciones personalmente ante la FIFA, a fin de que sean aprobados