FOTOS. Corea del Sur brilla con hermosa inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeongchang (Corea del Sur) dejó hermosas postales.

Más de 2.900 deportistas pugnarán por los 102 títulos en liza, correspondientes a siete deportes y 15 disciplinas durante dos semanas, en la primera gran cita del deporte en 2018, antes del Mundial de Rusia en el verano boreal.

Los Juegos-2018, bautizados como los 'Juegos de la Paz' por Corea del Sur, estarán marcados por el inusitado acercamiento entre las dos Coreas, enemigas históricas y aún oficialmente en estado de guerra, desde 1953.

Mientras que los últimos meses estuvieron marcados por las fuertes tensiones ligadas a las ambiciones nucleares norcoreanas, el último mes vio un cambio en la tendencia, confirmándose la presencia de 22 deportistas norcoreanos en los Juegos, además del envío de una delegación diplomática de alto nivel.

La hermana del líder norcoreano Kim Jong Un llegó este viernes a Corea del Sur para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, junto al jefe de Estado de ese país, convirtiéndose en el primer miembro de la dinastía reinante en el Norte en pisar suelo surcoreano desde el final de la guerra de Corea.

The five children of Gangwondo met the Guardians.

The children hopes for peace with the Korean legend, ‘Bear Woman.’

우리나라 백두대간에서 수호신들을 만난 다섯 아이. 웅녀와 함께 전 세계의 평화를 기원하고 있습니다. 이 광경, 2018 평창 개회식에서 '지금' 일어나고 있는 상황입니다. pic.twitter.com/HHdkVVeikU

