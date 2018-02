Antigua GFC ya le encontró sustituto al portero De Lemos

Ante la lesión de Adrián De Lemos en el juego contra Guastatoya, quien estará fuera por casi dos meses de las canchas debido a un daño en el ligamento colateral en la pierna derecha, el club Antigua GFC se vio obligado de buscar de emergencia el sustituto del guardameta costarricense, quien viajó a su país para recibir una segunda opinión médica y ver si es necesario una intervención quirúrgica.

Después de analizar a varios candidatos donde la lucha directa entre David "el Gato" Guerra y Luis Pedro Molina era la más fuerte, la dirigencia del campeón nacional optó por el veterano "Chicotón" para que sea el sustituto de De Lemos.

Foto: Club Antigua GFC

Molina se entrenó por primera vez esta mañana con el conjunto que dirige el argentino Mauricio Tapia y si tomo marcha bien, podría debutar el sábado cuando visiten a Cobán Imperial (19:00 horas).

CON MÁS BAJAS

La ausencia del guardameta costarricense no es la única preocupación en el equipo antigüeño, ya que también tiene la baja por 20 días de Alejandro Díaz quien sufrió un desgarro también en el juego ante Guastastoya, Allen Yañes no estará por suspensión y aún es duda Agustín Herrera quien no se ha recuperado del todo.