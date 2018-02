Futbolista que protagonizó escándalo sexual indigna con fuertes revelaciones

“Otros tuvieron relaciones con el presidente”, es una de las indignantes confesiones del jugador que estremeció a Paraguay después de que se filtraron fotos íntimas entre él y el presidente del club.

Paraguay se vio sacudida por el escándalo sexual del que fueron protagonistas el futbolista Bernardo Gabriel Caballero y Antonio González, presidente del modesto club Rubio Ñú, de Luque. El jugador salió a dar la cara y reveló cuál era la situación entre ambos.

Caballero dio su versión de los hechos. “Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí”, dijo el lateral izquierdo, en una entrevista con “Radio La unión de Asunción”.

“Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal. Nos condicionaba. Nos decía iba a promocionar, que nos iba a vender a un club. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso”, aseguró el futbolista.

“No me comuniqué con nadie de mi familia hasta ahora. Esa parte me cuesta mucho. Tenía la esperanza, soñaba siempre ser un futbolista exitoso, surgir acá en Luque. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie”, expresó.

El futbolista confesó que incluso pensó en dejar de jugar durante dos años para quedar en libertad de acción, sin embargo, aseguró que esto lo va a desprestigiar bastante.