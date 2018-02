Tras ser despedido del Marsella, Evra finalmente consigue nuevo club

El francés Patrice Evra, sin club desde que fuera despedido del Olympique de Marsella a inicios de temporada por propinarle una patada a un aficionado, anunció este miércoles su fichajes por el West Ham, de la Premier League.

En un comunicado, el club londinense confirmó que el lateral zurdo de 36 años se comprometió con los “Hammers” hasta el próximo mes de junio.

Su agresión a un hincha antes de un partido de Europa League en noviembre le costó una salida precipitada del Marsella, así como una suspensión de competiciones europeas hasta el 30 de junio de 2018, infligida por la UEFA.

El exinternacional galo regresa entonces a la Liga Inglesa, donde vistió entre 2006 y 2014 la elástica del Manchester United, logrando un impresionante palmarés: cinco títulos ligueros y tres finales de Liga de Campeones, una de ellas ganada (en 2008 ante el Chelsea).

"I’m really happy to be a Hammer, to be back in the Premier League and I love this game!" pic.twitter.com/nTWNdUFjZ4

— West Ham United (@WestHamUtd) February 7, 2018