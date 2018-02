Pese a pasar para 500 yardas, Tom Brady pierde su tercer Super Bowl

El balón le fue arrebatado de las manos a Tom Brady en el peor momento posible para los Patriots de Nueva Inglaterra, devolviéndole la posesión a los Eagles de Filadelfia justo antes de la pausa de los dos minutos.

Brady quedó sentado sobre el césped, con los brazos sobre las rodillas en una pose de resignación. Una vez que llegó a las laterales y se sentó en la banca, bajó la cabeza y miró al suelo durante varios segundos.

No hay duda de que este no es el final de una laureada carrera que terminará en el Salón de la Fama, pero a los 40 años de edad no hay garantías de que éste no fuera su último Super Bowl.

“Es un deporte de equipo. Los Eagles jugaron mejor hoy”, dijo Brady. “Merecían ganar. Es por eso que no somos los campeones”.

El fumble, forzado por Brandon Graham y recuperado por Derek Barnett, colocó a los Eagles en posición de un gol de campo que aumentó su ventaja a ocho puntos. Brady y los Patriots tuvieron una última posesión, pero su último pase desde el medio campo fue desviado para darle a los Eagles su primer título de Super Bowl con un triunfo de 41-33, que colocó la marca de Brady en 5-3 en duelos por el campeonato.

El líder de todos los tiempos con ocho remontadas en el cuarto final en postemporada, Brady no logró obtener la novena.

“Obviamente no hicimos las jugadas suficientes en la zona roja y entregamos una vez el balón”, dijo el coordinador ofensivo Josh McDaniels. “Si perdemos un balón que ellos capitalizan en puntos, y no logramos un par de touchdowns en la primera parte del juego, hablando en general en contra de un muy buen equipo, al final hay consecuencias”.

Brady ya es dueño de una buena parte de los libros de récords de la NFL, pero hay un nuevo capítulo que él y Nueva Inglaterra preferirían borrar. Brady se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL en perder un juego, de temporada regular o playoffs, a pesar de pasar para al menos 500 yardas con tres touchdowns y sin intercepciones.

“Siempre esperas ganar un tiroteo”, dijo Brady. “No lo ganamos hoy”.