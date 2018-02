VIDEO. Tom Brady causa polémica por largo beso en la boca a su hijo de 11 años

El quarterback de los Patriots, Tom Brady, fue criticado por un largo beso en la boca a su hijos de 11 años, momento que fue captado por una cámara y que se hizo viral.

La polémica escena es un fragmento del documental “Tom vs. Time”. En el clip, el jugador de los Pats aparece acostado en una habitación en donde recibe un masaje.

El pequeño entra y le pregunta si puede checar las estadísticas del Fantasy Football, a lo que Brady contesta: “¿Y qué gano yo?”, momento en el que el niño se acerca y en compensación le da un beso en los labios a su papá.

Cuando su hijo está cerca de salir de la habitación, Tom le habla de nuevo y le dice: “Todo tiene un costo”, ante lo que el niño vuelve a besar a Brady, pero más prolongado.

Tom Brady won't eat a tomato or sleep without his kale pajamas but he'll kiss his germ spreading kid for 8.5 seconds pic.twitter.com/UOPCyPti0G

— Ben Murphy (@BenMurphyTV) February 2, 2018