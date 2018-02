Los 5 mejores looks del medio tiempo en la historia del Super Bowl

El show del medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos culturales más importantes de Estados Unidos. De la solemnidad de las típicas bandas de los años 60 se pasó a mostrar un espectáculo conceptual con las estrellas pop del momento, con atuendos y coreografías que reflejan momentos sociales y culturales importantes en el mundo y en ese país.

Gwen Stefani (2003)

No Doubt estaba en la cima de su popularidad: De ser un grupo de ska que se hubiera quedado en la memoria noventera, gracias al encanto pop de su vocalista, Gwen Stefani, tuvo talla y trascendencia mundial. Y Stefani en ese momento se consolidaba como ícono de la moda y del reflejo de su época con toda su exuberancia. Bustier de brillo, cinturones statements como los usados en la década pasada, guantes y estridencia fueron piezas que llevaron a muchas, que no querían ser tan alternativas ni tampoco como Paris Hilton, a elevar a Stefani como una alternativa en su espectro estilístico. Y con ese out t ella lo logró.

The Black Eyed Peas (2011)

Supieron adaptarse al salto de la década de los noventa y pasaron hacia algo más propio, conceptual y construido. Eso se vio en su actuación del Super Bowl, donde por sí el uso de luces led, cuero y trajes alusivos era distinto a lo que se les veía en sus comienzos, eso sí, con el estilo característico que los identifica (chaquetas statement y sensualidad a todo dar como en el caso de Fergie).

Madonna 2012

Ella sigue siendo simplemente la reina, la diosa. Y así lo demostró con su corona que recordaba a las diosas celtas y babilónicas, con el dorado y con el trono como centro de su show. Todos estos elementos de poder los combinó con otros elementos que la han de nido como la “Reina del Pop” en todo el mundo: El uso de piezas fetiche como las botas de caña alta, las medias de seda y la minifalda.

Katy Perry 2015

El colorido y optimismo de la era del meme, todo complementado por la estética Moschino que hizo a la cantante tan destacada como ícono y referente de moda. Los riesgos pop de su vestido de fuego y vestido de playa fueron los favoritos de los internautas para reinterpretar en memes y en viralidad. Eso, acompañado del tiburón bailarín que fue lo mejor de su presentación.

Beyoncé (2016)

Bienvenidas de vuelta, Panteras Negras. Beyoncé rescata la estética del grupo militante de los 60 que luchó por los derechos civiles de los afronorteamericanos, conservando todo su simbolismo y su estética. Eso lo acompañó de su canción política “Formation”, donde denuncia las condiciones de los afronorteamericanos en EE. UU. Un show que pasará a la historia no solo por eclipsar a Coldplay, sino por mostrar su opinión en clave estética y artística.

