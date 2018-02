Confirman suspensión para árbitro francés que dio una patada a un jugador

El árbitro francés Tony Chapron, que saltó a la fama a mediados de enero tras dar una patada al jugador brasileño del Nantes Diego Carlos, fue sancionado con tres meses de suspensión por la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP).

La sanción fue anunciada este jueves por la noche después de que el colegiado, de 45 años, declarase durante casi dos horas ante los miembros de la comisión.

Su abogado, Samuel Chevret, destacó la "serenidad" de Chapron durante su larga declaración.

"Los debates se han celebrado de manera serena, lo que contrasta con la exageración, incluso el linchamiento mediático. El señor Chapron confirmó la versión dada desde el principio, es decir, la de un mal acto reflejo", declaró el abogado.

La imagen, ocurrida el pasado 14 de enero en el partido Nantes-París SG (victoria parisina por 1-0), dio la vuelta al mundo e incendió las redes sociales con el hashtag #ChapronRouge en un juego de palabras con Chaperon Rouge (Caperucita Roja).

En un contragolpe parisino, en los últimos segundos del partido, Chapron corría hacia la portería del Nantes cuando su carrera se cruzó con la del central brasileño Diego Carlos que le hizo caer de forma involuntaria.

El árbitro extendió entonces la pierna de forma voluntaria hacia el brasileño, que pasaba al lado para intentar hacerle caer también.

Tras un breve intercambio de palabras, el árbitro, policía de profesión, sacó una segunda tarjeta amarilla al defensa, lo que conllevaba su expulsión.

¡Upaaa! Qué mal estuvo esto… Juzguen ustedes ☝️. Diego Carlos (Nantes) parece tropezarse con el árbitro Tony Chapron y este le lanza una patada. Ocurrió hoy, en el Nantes – PSG. pic.twitter.com/0WyZ7iZtzK — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 14, 2018

Gesto "torpe e inapropiado"

Ante el revuelo causado, la Dirección Técnica del Arbitraje (DTA) de la Federación Francesa suspendió "hasta nueva orden" al árbitro, que pidió disculpas al jugador por su comportamiento.

"Durante el partido Nantes-PSG fui golpeado por Diego Carlos. Por este choque sentí un fuerte dolor en una lesión reciente. En un mal reflejo extendí mi pierna hacia el jugador", señaló entonces el árbitro, calificando su gesto de "torpe e inapropiado".

"El cambia de dirección y me corta, cae al suelo y me da un golpe en la pierna. Le digo '¿qué haces?' y entonces me saca la tarjeta amarilla (que era la segunda) y me expulsa", explicó Diego Carlos en conferencia de prensa 36 horas después del incidente.

"Luego solo quiero saber qué ha pitado, Yo estaba tranquilo. (Los otros jugadores) Me preguntaban qué había ocurrido. Nadie sabía qué había pasado", añadió.

Con información de AFP