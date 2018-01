VIDEO. Árbitro le tira una patada a un jugador y luego... ¡lo expulsa!

El árbitro del partido del fin de semana entre el Nantes y el Paris Saint-Germain (PSG), Tony Chapron, se convirtió inesperadamente en la “estrella” de la jornada en Francia, aunque no por una buena razón.

El silbante desató la polémica el fin de semana tras haber lanzado una patada al central brasileño, Diego Carlos, quien accidentalmente chocó con él durante una jugada. Por si fuera poco, Chapron decidió expulsar al defensa del Nantes pese a que todo el incidente fue accidental.

Momento en el que el árbitro Tony Chapron expulsa al defensa Diego Carlos, del Nantes. Foto: AFP

En un contragolpe parisino, en los últimos segundos del partido, Chapron corría hacia la portería nantesa cuando el zaguero sudamericano se cruzó en su camino y le hizo caer de forma involuntaria. La jugada, sin embargo, fue interpretada como un acto intencional por parte del árbitro, quien de inmediato le mostró la cartulina roja al sorprendido jugador.

El video del curioso incidente circuló en las redes sociales y se hizo viral.

¡Upaaa! Qué mal estuvo esto… Juzguen ustedes ☝️. Diego Carlos (Nantes) parece tropezarse con el árbitro Tony Chapron y este le lanza una patada. Ocurrió hoy, en el Nantes – PSG. pic.twitter.com/0WyZ7iZtzK — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 14, 2018

"Me ha dicho que no quiso, en ningún caso, darle una patada al jugador; que se sintió empujado en la espalda (…) Me ha dicho que resbaló, pero yo sé que no fue así. Sé que es muy difícil arbitrar, pero hace falta que reflexione de vez en cuando, ya que si nosotros hacemos eso, nos caen diez partidos (de sanción)", dijo por su parte el presidente del Nantes, Waldemar Kita, minutos después de haber conversado con el cuerpo arbitral.

"Me señaló que iba a revisar la acción y que si no era eso lo que había pasado, anularía la tarjeta", explicó además Kita.

El incidente eclipsó el resultado del partido, que terminó con victoria por 1-0 para el PSG, que suma 43 puntos y se aleja a 11 de su más cercano perseguidor, el AS Mónaco (42).

Chapron, al "congelador"

Días después del incidente, la Dirección Técnica del Arbitraje (DTA) de la Federación Francesa confirmó que Chapron ha sido suspendido "hasta nueva orden".

Tony Chapron. Foto: AFP

En un comunicado, la DTA anunció, además, que el silbante galo "ha sido convocado para comparecer próximamente en la comisión de disciplina de la Liga".

Chapron había sido designado inicialmente para arbitrar el partido entre el Angers y el Troyes, por la jornada 21 de la Ligue 1, pero será reemplazado.