El número récord de preservativos que serán entregados en los JJ.OO. de Invierno

En total, los organizadores prevén distribuir 110 mil preservativos a lo largo de las dos semanas que durarán los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, entre el 9 y el 25 de febrero.

Esta cifra supone 10 mil condones más que los que fueron entregados en Vancouver 2010 o en Sochi 2014.

Equivale también a una media de 37.6 preservativos por deportista, ya que hay inscritos 2 mil 925 participantes. Pero, los atletas no son los únicos que podrán utilizarlos.

"Se pondrán cestas de preservativos en los baños masculinos y los femeninos" de las villas olímpicas de Pyeongchang y Gangneung, en el centro de prensa principal y en la villa de medios, así como en los centros médicos, anunciaron los organizadores.

Esquiadores y patinadores norcoreanos llegaron este jueves a Corea del Sur para competir en Pyeongchang, primer paso en los "Juegos Olímpicos de la Paz" deseados por Seúl tras meses de fuertes tensiones alimentadas por las ambiciones nucleares de Corea del Norte.

A ocho días de la ceremonia de apertura, 10 esquiadores y patinadores norcoreanos aterrizaron en un aeropuerto cerca de Gangneung, anunció el ministerio de Unificación de Corea del Sur, tras un infrecuente vuelo entre las dos Coreas, para el que Seúl tuvo que obtener una autorización especial con la que evitar las sanciones estadounidenses.

Today was the Grand Opening of the Olympic Villages in #PyeongChang and #Gangneung.🎉 We welcome all the athletes to #PyeongChang2018.❄⛄❄<경> 2018평창 선수촌 개촌 <축> 평창, 강릉에 위치한 선수촌에서 이제 8일 뒤면

멋진 시나리오를 쓰게 될 전 세계 선수들을 환영합니다! pic.twitter.com/Pcydx9Ny9w

— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 1, 2018