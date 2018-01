Caso Nassar: Papá la obligó a pedir perdón y al darse cuenta de su error se suicidó

El abuso de Larry Nassar, exmédico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, no solo quitó la inocencia de las jóvenes, sino que también provocó la trágica muerte de un padre de familia.

Nassar fue condenado este miércoles a una pena de 40 a 175 años de prisión por el caso de abuso sexual más grande en la historia del deporte, al haber sido el victimario de más de 100 gimnastas, entre ellas, superestrellas y multimedallistas olímpicas.

Kyle Stephens, una de las víctimas, rindió uno de los testimonios más indignantes y tristes durante el juicio, en él narró como era obligada por su padre a pedirle disculpas a Nassar. “Pide perdón a Larry”, le decía, cada vez que ella intentaba decir que él la abusaba.

“Me empecé a sentir como si me hubieran lavado el cerebro y para no olvidarme de que no era una mentirosa, me forzaba a recordar paso a paso cómo fueron los abusos. Si no, sentía que perdía el sentido de la realidad y me cuestionaba si habían ocurrido esos abusos”, afirmó Stephens el martes.