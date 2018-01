“Tenemos que dar cariño a Neymar”, dice el técnico del PSG

Existem pessoas que vão gostar de você, e existem pessoas que vão te odiar mesmo você sendo a melhor pessoa do mundo. Não se culpe quando fulano achar que você é chato ou metido. As pessoas podem achar o que quiser, isso não muda o que você é ! Obs: Abaixar a cabeça só pra orar 🙏🏽

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Jan 14, 2018 at 10:24am PST