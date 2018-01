VIDEO. En un tatuaje guatemalteco lleva marcada su lucha por sobrevivir

Lleva en la piel los latidos reales de su corazón, pero su tatuaje va más allá de lo que el ojo humano puede captar, lleva impregnada una vida de sufrimiento pero también de esperanza. Su historia de supervivencia es tan extraordinaria como su espíritu de lucha.

Kevin Medrano es uno de los voluntarios de la Carrera Unidos de Corazón que este 11 de febrero llegará a su quinta edición. Ha sido sometido a dos operaciones de corazón abierto, la última en la que solo le dieron la esperanza del 1% de vida, lo dejó 7 días en coma médico, 14 en el intensivo y 19 días en un hospital de Nueva York.

Carrera #UnidosdeCorazón busca salvar las vidas de niños de escasos recursos https://t.co/MSbyItGvbx pic.twitter.com/OId1I2hxxe — Reina Damián (@RDamian_PN) January 19, 2018

“Después de la primera operación a los 14 años, tuve graves complicaciones, empecé a tener problemas de riñones, hígado, pulmones y llegué al extremo de no poder dormir acostado, pasé un año durmiendo en el sillón porque si me acostaba me brincaba todo el pecho”, recuerda.

Hoy a sus 30 años, a Kevin todavía le emociona cuando cuenta su historia de supervivencia, la que además lleva tatuada en el brazo izquierdo, con los latidos reales de su corazón.

Foto: Reina Damián

“Me lo hice cuando cumplí 9 años desde la última operación. La frecuencia acá, es la mía”, dice mientras muestra el tatuaje. “Tiene una arritmia, eso significa que mi corazón palpita al doble que un corazón normal. Muchas personas que estudian medicina me dicen que está mal, pero yo les explico mi problema”, continúa.

“Mi doctor me dio mi electrocardiograma y en base a eso me hicieron el tatuaje. Es una representación de todo lo que pasé y que aunque esté el daño, aún sigue palpitando”, cuenta emocionado.

El apoyo que ha recibido de parte de la Fundación Aldo Castañeda, ha sido invaluable para Medrano, quien asegura que de no ser por esta entidad, no habría tenido ninguna oportunidad de vivir.

Foto: Reina Damián

“Mi familia jamás hubiera tenido los 200 mil para pagar las dos cirugías, ni siquiera los 20 mil para pagar los exámenes, definitivamente la fundación me salvó y cambió mi vida, por eso vivo para contar mi historia, para que más guatemaltecos apoyen esta carrera, que le ha permitido vivir a muchos niños como yo”, finaliza.

Con los fondos recaudados con la carrera, la fundación espera operar a por lo menos 5 niños, pues los costos por cada operación ascienden a Q100 mil. Las inscripción tiene un costo de Q. 100 y puede realizarse en Todoticket, agencias Banrural y tiendas Juguetón de Cemaco.