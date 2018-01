Lucas Hernández sugiere que optará por España para jugar el Mundial

Lo dimos todo hasta el final pero no pudo ser. Orgulloso de mi @atleticodemadrid y de nuestra afición. Gracias por vuestro apoyo una noche más #AúpaAtleti 💪🏻💪🏻

A post shared by L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez5) on Nov 18, 2017 at 2:46pm PST