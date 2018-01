A sus 55 años Carlos Sainz se corona en el rally Dakar 2018

Una nueva vuelta de honor para "el Matador": el español Carlos Sainz se coronó este sábado en el rally Dakar 2018, sumando así su segundo título ocho años después del primero y rompiendo todos los pronósticos a sus 55 años.

"¡Hasta la victoria, siempre!" Es como si Sainz hubiera hecho suya la célebre frase del "Che" Guevara" tras cruzar la meta en la 14 y última etapa en Córdoba, la provincia de la infancia del revolucionario argentino.

En cabeza desde hace una semana, el equipo compuesto por Sainz y Lucas Cruz, del equipo Peugeot, no falló, no cometió errores, gestionó su ventaja y celebró su triunfo con efusividad encima de su auto al cruzar la meta.

"Estaba muy contento porque ha sido un rally muy muy difícil. Hemos puesto mucho de nosotros en esta victoria pero también desde que me uní al equipo Peugeot hace cuatro años. Hemos trabajado mucho para conseguir una victoria así, todo el equipo junto. Peugeot ganó dos veces (con Stéphane Peterhansel en 2016 y 2017) y ¡me faltaba la victoria!", dijo Sainz emocionado.

En el podio le acompañaron los Toyota del catarí Nasser Al-Attiyah y del sudafricano Giniel de Villiers, segundo y tercero respectivamente.

Miembro de un selecto círculo de pilotos capaces de ganar el Mundial de rallies (WRC) y el más famoso rally-raid del mundo, junto a los finlandeses Juha Kankkunen y Ari Vatanen, Sainz también se ha convertido en el ganador en autos de mayor edad de la historia, a sus 55 años y 284 días.

Congrats to all our pilots (pro and amateurs) who highlighted BFGoodrich colors during this tough @dakar pic.twitter.com/1fBtUG3fug

— BFGoodrich Europe (@BFGoodrichEU) January 20, 2018